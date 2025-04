Bergamonews.it - Corna confermato alla guida della Cisl

Francescoè statodi Bergamo. È il risultato finale del congresso che l’organizzazione ha tenuto negli ultimi due giorniFiera di Bergamo. Con lui, il nuovo consiglio generale ha riconfermata la fiducia all’intera squadra di segreteria, formata da, Luca Nieri, Angelo Murabito, Candida Sonzogni.È stato un congresso “costruttivo, denso di impegni e di obiettivi che nei prossimi quattro anni caratterizzeranno il lavorosegreteria – dice-, spinta dall’interesse di tutelare e far crescere l’ambiente lavorativo e dei serviziprovincia, con il sogno di non lasciare indietro nessuno. IL congresso, con il suo dibattito, ha sposato il concetto di partecipazione come modalità ideale per affrontare il lavoro con grande protagonismo da parte dei lavoratori.