Formiche.net - Il caccia di sesta generazione franco-tedesco-spagnolo rischia di arenarsi (di nuovo)

Leggi su Formiche.net

Giambattista Vico parlava di corsi e ricorsi storici ma, nel panorama della difesa europea, e in particolare quando in ballo c’è Parigi, sarebbe forse più appropriato parlare di corsi e ricorsi industriali. È quanto sta accadendo (di) riguardo allo Scaf (Système de combat aérien du futur), il programma di, tornato ancora una volta nell’occhio del ciclone a causa degli atteggiamenti ondivaghi d’oltralpe.Il ceo di Dassault Aviation, Éric Trappier, lo ha detto chiaro e tondo: “Ci siamo dentro. Dassault Aviation non vuole certo non essere coinvolta. Ma è molto difficile”. Lo ha spiegato in audizione davanti alla commissione Difesa dell’Assemblea nazionale francese, dove ha illustrato la complessità dei rapporti tra i tre partner, e in particolare tra Dassault e Airbus (nelle sue declinazioni tedesca e spagnola).