Quifinanza.it - Formula 1, Barilla nuovo sponsor: lo storico brand guarda all’Asia e trasforma il paddock

Leggi su Quifinanza.it

Parlare divuol dire parlare d’Italia. Questa è una certezza nel mondo, considerando come la pasta nostrana raggiunga di fatto ogni angolo del pianeta, o quasi.non è però presente unicamente sugli scaffali dei supermercati e nelle cucine dei ristoranti. C’è stato un tempo in cui quel cognome era legato alla1, e quel tempo è ora tornato., marchio nato a Parma nel 1877, è oggi tra i leader mondiali nel proprio settore. Unampiamente riconoscibile e amato, che ha siglato un accordo di collaborazione pluriennale con la1, divenendo official partner.Ciò vuol dire che i prodottisaranno nele il logo bianco, rosso e blu apparirà nella segnaletica a bordo pista. Sono inoltre previste anche promozioni per i consumatori e attivazioni digitali.