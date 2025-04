Ilgiorno.it - Lodi, flash mob per Giulia Cecchettin: 75 colpi scanditi con le mani e poi il silenzio. Sullo striscione ‘Coltellata numero 76’

Leggi su Ilgiorno.it

Un vero e propriomob, intenso come una mobilitazione lampo, una protesta spontanea e immediata, frutto, in questo caso, dell’indignazione. Gli studenti del Calam, Centro di Formazione Professionale - Scuola di estetica, acconciatura, informatica, ristorazione, con sede a(e a Codogno) hanno raggiunto piazza della Vittoria, cuore della città, e hannofestato esibendo unocon la scritta “Coltellata76”. Il chiaro riferimento è alle 75 coltellate con cui Filippo Turetta ha ucciso la sua ex,, con un’agonia durata almeno 20 minuti durante la quale la giovane ha avuto la consapevolezza di stare per morire, lottando invano contro il suo aguzzino, da cui aveva cercato invano di scappare. Tre giorni fa, infatti, sono state rese note le 143 di motivazioni con cui i giudici della Corte d'Assise di Venezia hanno condannato all'ergastolo Filippo Turetta, reo confesso dell'omicidio della ex fidanzata, poi gettata in un dirupo in Friuli, l'11 novembre 2023, e scoperta per caso grazie al fiuto di un cane da ricerca.