Oasport.it - LIVE Musetti-Tsitsipas 1-6, 1-1, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: l’azzurro non sfrutta 2 palle break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Lungo il rovescio del n.16.A-40 Servizio e diritto incrociato vincente.40-40 Grandissimo salvataggio difensivo di, il lob resta in campo. Poiviene portato a rete dalla palla corta die il greco mette il passante di rovescio in rete.30-40 Altro diritto profondo dell’italiano che porta il greco all’errore.15-40 All’incrocio delle righe il rovescio dell’italiano, largo quello del greco.0-40 Altro gratuito di diritto, scappa via il lungolinea.0-30 Doppio fallo. Dalnon capitalizzato, oradeve evitare di perdere il servizio.0-15 Rovescio lungolinea incisivo del greco, in rete il diritto di.1-1 Altro rovescio in rete di.A-40 Servizio e diritto per il n.8.40-40spreca una grandissima occasione.