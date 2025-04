Per grazia ricevuta | l’ex voto contemporaneo ritorna al Sacro Cuore di Napoli con Klein e Maestri

Leggi su Ildenaro.it

Sabato 12 aprile, il Tesoro di San Gennaro ainaugura la suggestiva mostra “Per– Visioni contemporanee del”, curata da Alberto Mattia Martini. Dopo il successo riscosso a Milano, l’esposizione approda nella città partenopea arricchita di nuove e significative opere.Protagonista d’eccezione è il celebre monocromo blu di Yves, donato dall’artista francese nel 1958 al monastero di Santa Rita da Cascia in segno di devozione. Per questa occasione unica, l’opera è eccezionalmente esposta nella Sacrestia della Cappella del Tesoro di San Gennaro, dove sono custoditi i dipinti di Luca Giordano.Prodotta da D’Uva, la mostra si propone di esplorare e reinterpretare l’antico tema degli ex– testimonianze tangibili di fede, gratitudine, miracolo e sopravvivenza – attraverso lo sguardo di 120 artisti contemporanei di spicco, tra cui Mimmo Jodice, Mimmo Paladino, Michelangelo Pistoletto, Antonio Biasiucci, Giulia Piscitelli, Roxy in the Box e Igor Mitoraj.