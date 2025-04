Bergamonews.it - Inaugurati gli orti di Loreto: un nuovo spazio verde nato dalla collaborazione tra cittadinanza e Comune

Bergamo. Sono statiquesto pomeriggio nel quartiere dii nuovicollettivi, unointeramente riqualificato e restituito alla città grazie all’impegno dellae dell’amministrazione comunale. Il progetto ha preso forma su un’areaprivata situata all’angolo tra via Curie e via della Croce Rossa, da anni in stato di abbandono. A segnalare lo stato di degrado era stato il Comitato del quartiere, insieme al Cte e alla Rete di Quartiere, chiedendo all’Amministrazione un intervento di recupero dell’area.Grazie a un intervento urbanistico mirato, l’area è diventata pubblica e ha così potuto accogliere la progettualità condivisa con i residenti, concretizzandosi nella realizzazione deglicollettivi. I lavori, avviati nell’estate 2024 con un investimento complessivo di 170 mila euro, si sono conclusi nel marzo 2025.