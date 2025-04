Lanazione.it - Mandragora, matrimonio a Firenze: il calciatore e Lucia Persico sposi

, 11 aprile 2025 – Unpotremmo dire a tempo di record. Poche ore dopo la vittoriosa sfida della Fiorentina in terra slovena contro il Celje, Rolandoe la compagnasi sono sposati. E hanno scelto, il Comune e la cornice da sogno di Palazzo Vecchio per dire il loro sì. Un legame profondo dunque quello della coppia per il capoluogo toscano. La loro casa, il luogo dove crescere la figlia avuta dalla loro relazione. Perun turbine di emozioni. Nella serata di giovedì, a Celje il gol su rigore che ha portato poi la vittoria alla squadra di Palladino. Nel post gara, durante le interviste,si è commosso. “Sono nel momento migliore della mia carriera e me lo sto godendo, mettendo alle spalle gli infortuni che mi hanno frenato”, aveva detto.