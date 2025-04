Corteo anti-Piantedosi a Napoli | tensioni tra manifestanti e Polizia in via Toledo

Toledo, cuore di Napoli. Durante il presidio contro il ministro Piantedosi, un gruppo di manifestanti ha cercato di forzare il blocco della Polizia per raggiungere piazza del Plebiscito, completamente blindata per l'incontro tra i ministri dell'Interno di Italia, Libia, Tunisia e Algeria.

Corteo contro Piantedosi a Napoli, tensioni tra manifestanti e polizia in via Toledo. Corteo contro Piantedosi a Napoli: tensioni con la polizia. Parte corteo a Bagnoli contro il Governo: "Non vogliamo contare i morti". Poi fa marcia indietro. Napoli, tre ministri della Lega a Città della Scienza: uova contro le divise e cariche al corteo di protesta. Scontri dopo il corteo per lo sciopero generale, bruciati i fantocci di Meloni, Salvini e Cingolani. Piantedosi: "Clima pesante contro la polizia". Scontri al corteo pro Palestina a Roma. Confermata dal Viminale l'ipotesi di infiltrati.

