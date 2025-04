Anticipazionitv.it - Amici, Mew e Matthew si sono lasciati: l’annuncio che ha spezza il cuore ai fan

Mew enon stanno più insieme dopo la relazione nata ad. La notizia della fine della loro storia d’amore è arrivata come un fulmine a ciel sereno per tutti i fan che avevano imparato ad amare la coppia nata tra i banchi del talent show. A dareè stata la stessa Mew attraverso una storia su Instagram, in cui ha scelto la sincerità e la delicatezza per comunicare una decisione difficile ma necessaria.ufficiale di Mew su InstagramIn una storia pubblicata sul suo profilo, Mew ha scritto: “io enon stiamo più insieme da un po’, le nostre vite hanno preso strade completamente diverse e quando ami qualcuno devi anche essere capace di lasciarlo andare. grazie per il supporto che ci avete sempre dato. a presto. mew.” Un messaggio breve ma carico di emozione, che ha subito scatenato una reazione da parte del pubblico che li seguiva con affetto fin dai primi giorni nella scuola di Maria De Filippi.