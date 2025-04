Oasport.it - Giro dei Paesi Baschi 2025, Ben Healy vince in solitaria la quinta tappa. Almeida resta leader

Fantastica vittoria di Bennelladeldei. L’irlandese della (EF Education-EasyPost) era presente nella fuga iniziale e poi è partito ina 60 chilometri dal traguardo di Gernika-Lumo, centrano il nono successo in carriera tra i professionisti. Secondo posto per il francese Axel Laurance (INEOS Grenadiers) e terzo per un ottimo Simone Velasco (Astana), che sta disputando davvero un ottimo.Dopo una serie di tentativi, la fuga va in porto con Ben, Alex Baudin (EF Education-EasyPost), Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale), Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team) e Warren Barguil (Picnic PostNL). Il gruppo lascia fare con la UAE Team Emirates che controlla agevolmente la situazione, visto che nessuno preoccupain classifica generale.