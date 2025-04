Quifinanza.it - Pasqua 2025, crescono gli affitti brevi. Il turismo diventa slow e sostenibile

Leggi su Quifinanza.it

Ilitaliano continua a crescere ma cambia ritmo e direzione. Lo dimostrano i trend registrati in occasione di: dalle prime rilevazioni emerge una chiara preferenza per lotravel consoggiorni rilassati, immersi nella natura, nei borghi o in località fuori dalle grandi rotte turistiche. Le città d’arte tradizionalmente in cima alle classifiche delle prenotazioni sembrano per la prima volta avere raggiunto il livello piùdi visitatori, lasciando spazio anche a destinazioni meno affollate, ma ricche di autenticità.“Stiamo assistendo a un cambio di paradigma. I viaggiatori hanno dimostrato negli anni come la chiave dello sviluppo turistico in Italia stia nei piccoli borghi, nelle destinazioni minori, quei luoghi rimasti ai margini deldi massa. Questo non solo favorisce un’esperienza più profonda e autentica, ma permette anche di distribuire i benefici economici delsu un territorio più ampio”,racconta Francesco Zorgno, Presidente di CleanBnB, il principale operatore italiano negli, che nel primo trimestreha gestito oltre 22.