Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2025 ore 17:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità ritrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio dellain apertura il raccordo anulare in carreggiata interna code per incidente tra Trionfale Castel Giubileo più avanti per traffico intenso rallentamenti e code tra Nomentana e Prenestina in esterna code a tratti per traffico traFiumicino a Tuscolana con maggiori difficoltà di circone nel tratto Laurentina Appia andiamo sulla tratto Urbano della A24 si sta in coda per traffico tra la tangenziale est e Togliatti in uscita danel senso opposto incolonnamenti tra fiorentini e il bivio per la tangenziale A12Tarquinia rimosso l'incidente tra Cerveteri e Santa Severa verso Tarquinia la circone è tornata regolare rimosso anche le incidente sulla A1Napoli tra Valmontone e il bivio per la diramazionesudle code in questo caso sono smaltimento ancora qualche problema invece per l'incidente avvenuto Questa mattina sulla A1Napoli all'altezza dello svincolo di Anagni versoal momento ci sono ancora rallentamenti tra Anagni versoe tra Colleferro e Anagni verso Napoli sulla diramazionesud è stato rimosso il mezzo fermo al km 13 le code Tra la barriera diSud Monte Porzio Catone in direzione della sono in diminuzione chiudiamo con il trasporto ferroviario resta sospesa la circone sulla lineaPescara traPrenestina e Bagni di Tivoli per inconveniente tecnico i treni regionali possono subire ritardi limitazioni di percorso e cancelni attive corse con bus trae Tivoli è tutto dariana Croce Astral infomobilità Grazie dell'attenzione A più tardi un servizio dellahttps://storage.