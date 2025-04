Dilei.it - Sangiovanni torna ad Amici dopo il periodo buio, il dolce gesto di Maria De Filippi

Leggi su Dilei.it

to a casa. Superato il suo, che l’ha allontanato dalle scene per diverso tempo, il giovane cantante è riapparso ad, il talent show che gli ha regalato la grande popolarità nel 2020. Subito è stato accolto dalla padrona di casaDe, che non ha potuto nascondere la sua gioia nel vedere il ragazzo, uno dei suoi tanti figli artistici che ha sempre spronato e stimato.ospite ad24è stato il super ospite della quarta puntata del serale didiDe, in onda sabato 12 aprile. Giacca blu, ca bianca, jeans ampi e occhiali da sole con lenti colorate: così è apparso Giovanni Pietro Damian nello studio di Canale 5. Finalmente felice e serenotanto tempo. Pronto are al suo lavorouna profonda riflessione su se stesso e sulla sua vita.