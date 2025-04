Scommesse illegali il CorSera svela gli uomini ritenuti responsabili del coinvolgimento dei calciatori

svela l'identikit dei cinque uomini ritenuti responsabili del giro di Scommesse illegali in cui sono stati coinvolti anche diversi calciatori della Serie A.Tommaso De Giacomo, (38 anni), Patrik Frizzera, (45 anni), Antonio Scinocca, (33 anni), Antonino Parise, (43 anni), e Andrea Piccini, (31 anni).Scommesse illegali, svelati gli uomini ritenuti responsabiliIl quotidiano scrive:Secondo quanto emerso dalle indagini, Tommaso De Giacomo dirigeva e coordinava tutte le attività connesse alle Scommesse illecite, dalla gestione delle piattaforme illegali (come Betsport22.com, Swapbet365.eu, Vipsport360.com, Texinho.com) alla comunicazione delle password di accesso agli scommettitori e persino contabilità di debiti e crediti per ciascun giocatore. Patrik Frizzera, sempre secondo l'accusa, abilitava i giocatori al poker online, creando delle «stanze chiuse» protette da password e decidendo i partecipanti al gruppo di gioco.

