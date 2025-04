Matic vince il botta e risposta con Onana | due papere in Lione-Man Utd

botta e risposta tra Nemanja Matic e André Onana vede un solo vincitore. L'ex portiere dell'Inter si rende protagonista di due papere Pianetamilan.it - Matic vince il botta e risposta con Onana: due papere in Lione-Man.Utd Leggi su Pianetamilan.it Iltra Nemanjae Andrévede un solo vincitore. L'ex portiere dell'Inter si rende protagonista di due

