Yoga con gli animali | ecco le pratiche olistiche che ti riconnettono alla natura

Negli ultimi anni, sempre più persone si sono avvicinate allocome strumento per ritrovare equilibrio, creare uno spazio di respiro, affrontare lo stress quotidiano e migliorare il proprio benessere psicofisico. Accanto allepiù tradizionali come l’hatha, il vinyasa o lo yin, stanno emergendo varianti originali e creative, che propongono un approccio più spontaneo, inclusivo e divertente. Tra le tendenze più curiose e interessanti, spicca locon: una pratica fuori dagli schemi che unisce i benefici fisici e mentali delloal potere terapeutico del contatto con gli, dando vita a un’esperienza originale, coinvolgente e profondamente rigenerante. Cos’è locone perché piace così tanto Dal ‘goat’ (con le caprette) al ‘doga’ (con il cane), fino ad arrivare a sessioni guidate in compagnia di gatti, cavalli o alpaca, questa tendenza olistica conquista per la sua leggerezza, la spontaneità e la capacità di creare, in modo forse un po’ insolito, una autentica connessione con sé stessi.