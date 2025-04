Il futuro di Zaia e il gelo sul ruolo di sindaco di Venezia La conferma dei suoi | Meglio ministro

Leggi su Open.online

E quindi ora in Veneto? «Eh, le vere turbolenze iniziano adesso, dicono i leghisti. La tensione è alle stelle nella terra che Lucaha governato per quindici anni e che continuerà a guidare almeno fino all’autunno. Non è tanto lui, il “Doge” – che già da tempo sembrava essersi messo l’anima in pace sulla possibilità di correre verso il quarto mandato – ad essere teso. Il vero nervosismo arriva dal basso, tra i banchi del Consiglio regionale, tra i fedelissimi, tra i leghisti veneti che da anni vivono alla sua ombra o al suo fianco e che mercoledì sera, con la sentenza che ha detto no al terzo mandato per Vincenzo De Luca hanno dovuto prendere atto che la corsa è finita. Ora si apre il vero capitolo: il dopo-. Tutti si chiedono che farà il Doge “da grande”. Negli scorsi mesi si è diffusa la voce secondo cui il governatore accetterebbe di candidarsi adi