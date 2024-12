Iltempo.it - Conte fa il "funerale" al M5S targato Grillo: "E' morto". La bordata su Draghi...

Dopo il '' del Movimento 5 stelle celebrato da Beppenel suo videomessaggio, denso di interpretazioni, anche Giuseppecelebra il de profundis della creatura pentastellata, perlomeno quella pensata originariamente dall'Elevato e da Gianroberto Casaleggio. «Non c'è più - inizia il presidente ospite di Mattina 5 -, è, ma non sono morti i principi e i valori». Che tradotto significa che è morta la visione padronale del Movimento e si è anche esaurita la sua progettualità politica, specie dopo essere stati al governo. Non è, ovviamente, l'unico passaggio dell'intervista in cui l'ex premier passa al contrattacco. Come dicevano ieri alcuni parlamentari, ancheci tiene a rimarcare il fatto che il garante si è fatto vedere poche volte a Roma, «e quando veniva - aggiunge - si rinserrava all'Hotel Forum con alcuni».