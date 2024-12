XVIII Transatlantic Award AmCham Italy premia le aziende italiane e Usa Videomessaggio di Meloni

Leggi su Ildenaro.it

“Ringrazioper aver promosso anche quest’anno la cerimonia di consegna deis, il premio che la vostra organizzazione consegna allee americane che hanno contribuito a rendere più forte e più solida la collaborazione economica tra Italia e Stati Uniti. Le nostre nazioni sono unite da un’alleanza molto forte, da valori comuni, da una profonda e storica amicizia”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, in unin occasione del gala dinner per ilche si terrà questa sera nei locali di “Studio 90 East End Studios” di via Mecenate, 90 a Milano, e vedrà la partecipazione dei rappresentanti di numerosealla presenza dei presidenti onorari di, l’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia e San Marino Jack Markell e l’Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti Mariangela Zappia, del vice presidente del Consiglio e ministro per le infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, e del ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Casellati.