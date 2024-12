Donnapop.it - Sonia Bruganelli affonda Laura Freddi «Prima era molto amica, ma poi…», dopo confessa i tradimenti a Bonolis

è una degli ospiti di Belve e nel salotto di Francesca Fagnani ha avuto modo di parlare dell’ex marito Paoloe di, ex compagna del conduttore e a quanto pare exdella produttrice.ha tradito Paolo?I rumors sui presuntidinei confronti di Paolosono spesso emersi nel corso del loro matrimonio, ma nessuno dei due ha mai voluto smentire o confermare le voci. Nello studio di Belve, di fronte a Francesca Fagnani e ai telespettatori, la produttrice ha ammesso le sue colpe.Ecco le sue parole: “L’ho tradito più io e gliel’ho detto quando ci siamo separati, potevo non farlo ma ho ritenuto fosse meglio farlo. Non l’ha presa bene, non era contento. Io però in questa volontà di sincerità con me stessa e anche con gli altri, non sono riuscita a non farlo, anche un po’ egoisticamente, per liberarmi alla coscienza”.