Linkiesta.it - In ginocchio da Fedez, e altri possibili scenari del Sanremo 2025

A casa mia è successo tutto nello stesso momento, ieri pomeriggio. Stavo ascoltando un podcast con ospite Gianni Morandi, e scrivendo bestemmie all’amica che me l’aveva segnalato: ma ti pare che mi fai sentire questo intervistatore che non sa niente, questo cane che come tutti i conversatori scarsi tenta di finirgli le frasi senza mai mai mai capire dove Gianni vada a parare, questo cane bau.Stavo ascoltando Gianni Morandi – la storia d’Italia, l’ho già scritto quattrocento volte – che compie ottant’anni tra nove giorni ed è famoso da più di sessanta, Gianni Morandi che compie sì otttant’anni ma quest’anno “Inda te” ne compie sessanta, Gianni Morandi che raccontava cambiando a favor di drammaturgia alcuni dettagli la sua vita che già aveva raccontato a teatro, ma figurarsi se quelli che fanno i podcast vanno a teatro, leggono qualcosa, sanno mai niente.