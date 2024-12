Iodonna.it - I diritti delle prostitute secondo la nuova avanzatissima legge belga, e secondo gli altri modelli, da quello nordico a quello nezelandese. L'Italia? Ferma alla legge Merlin

Giorni di malattia, indennità di maternità epensionistici: le tutele occupazionali di qualsiasi altro dipendente per leda oggi sono realtà, in Belgio, grazieprimadi questo tipo al mondo. I legislatori hanno votato a maggioranza, nel tentativo di reprimere abusi e sfruttamento. Ma non tutti appplaudono: per alcuni gruppi femministi, «Dare per assodato che la prostituzione esiste e che dobbiamo proteggere i lavoratori, significa accettare questa violenza sessista e non combatterla». Ad Amsterdam la protestasex worker contro lo spostamento del quartiere a luci rosse X Leggi anche › “Anora” di Sean Baker: la recensione di Paolo Mereghetti In Belgio, sex work is work.