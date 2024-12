Unlimitednews.it - Quarto ko di fila per Golden State, Antetokounmpo trascina Milwaukee

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Continua il momento no per. Nonostante il rientro della loro stella, Steph Curry, i Warriors incassano la quarta sconfitta diperdendo 113-105 sul parquet di Phoenix.è comunque quarta a Ovest, mentre i Suns salgono in settima posizione. Devin Booker (27 punti e 9 assist) hato i Suns, mentre Curry (23 punti conditi da 7 rimbalzi e 4 assist) non è bastato a. Nella notte Nba brilla la stella di Giannisvola sulle ali della tripla doppia, la prima in carriera, del greco: 42 punti, 12 rimbalzi e 11 assist il suo score. I Bucks centrano così la sesta vittoria di(124-114 il finale) e spediscono Washington ancora più giù: è addirittura la quattordicesima sconfitta consecutiva per Jordan Poole (31 punti) e compagni.