Tuttivip.it - “Belen e nostra figlia…”. The Couple, Spinalbese si spinge in confessioni rischiose: panico immediato

Leggi su Tuttivip.it

Antonino, ex compagno di Belén Rodríguez e padre di Luna Marì, ha recentemente condiviso dettagli sul suo rapporto con la figlia. In un’intervista, ha espresso il desiderio di proteggere la privacy della bambina, evitando di esporla eccessivamente sui social media. Antonino ha sottolineato l’importanza di mantenere un equilibrio tra la vita pubblica e quella privata, specialmente considerando l’attenzione mediatica che circonda la sua famiglia.?Durante la conversazione,ha anche parlato della sua esperienza come padre, descrivendo la paternità come un viaggio trasformativo che gli ha permesso di crescere e maturare. Ha evidenziato come la nascita di Luna Marì abbia cambiato le sue priorità, portandolo a concentrarsi maggiormente sul benessere della figlia e sulla costruzione di un ambiente familiare sereno.