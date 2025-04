Parole sconvolgenti su Maradona | Puzzava c’era odore di pipì e cacca il dramma della morte del calciatore

Maradona. Il processo in corso presso il tribunale di San Isidro, in Argentina, sta facendo emergere dettagli inquietanti e strazianti, gettando nuova luce sulle condizioni in cui versava il Pibe de Oro prima della sua tragica scomparsa.A scuotere le aule del tribunale e l’opinione pubblica internazionale è stata la testimonianza di Veronica Ojeda, ex compagna del campione e madre di uno dei suoi figli. Le sue Parole hanno tracciato il ritratto di un uomo abbandonato, trascurato e, soprattutto, intrappolato in un sistema che, secondo l’accusa, lo avrebbe condotto alla morte.Maradona: la moglie fa rivelazioni sconvolgentiVeronica Ojeda, visibilmente commossa durante il nono giorno d’udienza, ha raccontato in lacrime il degrado umano e fisico in cui versava Diego nella sua residenza di Tigre, dove stava affrontando la convalescenza dopo un delicato intervento neurochirurgico. Donnapop.it - Parole sconvolgenti su Maradona: «Puzzava, c’era odore di pipì e cacca», il dramma della morte del calciatore Leggi su Donnapop.it L’ombra del dolore e delle accuse continua ad avvolgere gli ultimi giorni di vita di Diego Armando. Il processo in corso presso il tribunale di San Isidro, in Argentina, sta facendo emergere dettagli inquietanti e strazianti, gettando nuova luce sulle condizioni in cui versava il Pibe de Oro primasua tragica scomparsa.A scuotere le aule del tribunale e l’opinione pubblica internazionale è stata la testimonianza di Veronica Ojeda, ex compagna del campione e madre di uno dei suoi figli. Le suehanno tracciato il ritratto di un uomo abbandonato, trascurato e, soprattutto, intrappolato in un sistema che, secondo l’accusa, lo avrebbe condotto alla: la moglie fa rivelazioniVeronica Ojeda, visibilmente commossa durante il nono giorno d’udienza, ha raccontato in lacrime il degrado umano e fisico in cui versava Diego nella sua residenza di Tigre, dove stava affrontando la convalescenza dopo un delicato intervento neurochirurgico.

Zanotti: "Milan-Napoli 1991, Maradona ci riunì tutti in hotel e ci disse queste parole" - Maradona, che viveva un declino fisico e immaginava ... manager del suo sponsor tecnico Puma, in una sala. Poche parole. "Ci guardò negli occhi, uno ad uno. E ci disse che quelli erano i suoi ... (areanapoli.it)

Totti: "Parole di Maradona? Ora posso anche smettere" - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... (video.sky.it)

Maradona e la "punizione del secolo". Mauro: "In campo mi ripetevo queste parole" - "Così vicino da essere tranquillo: ‘Non può farla passare sopra: è contro le leggi della fisica’, mi dicevo queste parole in campo ... del Napoli, con Maradona in squadra. (areanapoli.it)