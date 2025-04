Olimpiadi Milano Cortina 2026 una partita da 53 miliardi di euro | ma guadagna più Lombardia o Veneto?

Ilgiorno.it - Olimpiadi Milano Cortina 2026, una partita da 5,3 miliardi di euro: ma guadagna più Lombardia o Veneto?

Non sarà certo una questione da liquidare con due conti quella dell’indotto dei Giochi Olimpici Invernali di. Le cifre in ballo sono tali da far drizzare le orecchie anche ai più disinteressati: 5,3di. Così afferma, almeno, il rapporto di Banca Ifis presentato alla “Festa dello Sport” al Meazza di. Distribuzione del Tesoro Olimpico Questo tesoro olimpico si distribuirà tra: la prima si aggiudica il 60 per cento della spesa turistica, lasciando ale al Trentino Alto-Adige il restante 40 per cento. Un’altra dimostrazione che, quando si tratta di affari, non si fa mai trovare impreparata. Il rapporto è categorico nel suddividere questo bottino: 1,1per le spese immediate di spettatori e personale; 1,2per i turisti che, folgorati dalla bellezza dei nostri luoghi, torneranno nei 18 mesi successivi; e 3per le infrastrutture.