Il primo test screening di Thunderbolts* anticipa un film di grande successo per Marvel

Una recente proiezione di prova per l’imminentedeiStudios ha generato un back straordinariamente positivo, potenzialmente un segnale di untanto atteso per il franchise in difficoltà. Secondo un utente di Reddit che afferma di aver partecipato a una proiezione circa sei settimane fa, il pubblico è rimasto profondamente colpito dal team-up di antieroi, elogiandone lo sviluppo dei personaggi, le dinamiche di squadra e la gestione innovativa della potente trama di Sentry/Void. La risposta entusiasta arriva in un momento critico per iStudios, che hanno dovuto affrontare incassi al botteghino in calo e una discesa dell’interesse del pubblico a seguito di diverse uscite deludenti, in particolare di Captain America: Brave New World, che ha avuto risultati significativamente inferiori dopo il suo debutto a febbraio.