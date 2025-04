Oasport.it - MotoGP, Morbidelli: “Lusail mi piace moltissimo”; Di Giannantonio: “Voglio confermarmi sul podio”

Leggi su Oasport.it

Il team VR46 si sta attestando in questo avvio di stagione come terza forza in campo, alle spalle della Ducati GP24 di Alex Marquez (Gresini Racing) e della magica coppia factory composta da Marc Marquez e Francesco Bagnaia. Francoe Fabio Dioccupano rispettivamente il quarto ed il quinto posto nel Mondiale2025, navigando stabilmente nelle posizioni a ridosso delma facendo fatica sin qui a tenere il passo dei primi tre.Alla vigilia del weekend di gara in Qatar,ha dichiarato ai canali ufficiali del team: “Andiamo su una pista che mi, è una gara particolare, per l’orario e per la luce in pista. Il feeling fino ad ora è molto buono, abbiamo cominciato la stagione forte e dobbiamo continuare così come abbiamo fatto. Proveremo a fare un altro passo in avanti in qualifica, non vedo l’ora di affrontare questo weekend di gara.