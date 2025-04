WhatsApp ecco la nuova funzione per la privacy delle conversazioni

WhatsApp è al lavoro per migliorare la privacy degli oltre 2,8 miliardi di utenti che utilizzano ogni giorno l’applicazione di messaggistica istantanea di Meta. Si tratta di "Advanced Chat privacy" (privacy Avanzata delle Chat) ovvero una serie di nuove funzionalità per offrire un maggiore controllo sulla condivisione dei contenuti delle loro conversazioni. Le principali caratteristiche della funzione "Advanced Chat privacy" Il sistema di privacy avanzata permette il blocco dell'esportazione delle chat. Attivando questa funzione, gli utenti possono impedire ad altri di esportare l'intera cronologia delle conversazioni, sia individuali che di gruppo. Inoltre, si disabilita il salvataggio automatico dei media. In questo modo, si impedisce il salvataggio automatico di immagini e video che si trovano nella galleria del dispositivo del destinatario, per evitare la diffusione dei contenuti multimediali condivisi. Quotidiano.net - WhatsApp, ecco la nuova funzione per la privacy delle conversazioni Leggi su Quotidiano.net è al lavoro per migliorare ladegli oltre 2,8 miliardi di utenti che utilizzano ogni giorno l’applicazione di messaggistica istantanea di Meta. Si tratta di "Advanced Chat" (AvanzataChat) ovvero una serie di nuove funzionalità per offrire un maggiore controllo sulla condivisione dei contenutiloro. Le principali caratteristiche della"Advanced Chat" Il sistema diavanzata permette il blocco dell'esportazionechat. Attivando questa, gli utenti possono impedire ad altri di esportare l'intera cronologia, sia individuali che di gruppo. Inoltre, si disabilita il salvataggio automatico dei media. In questo modo, si impedisce il salvataggio automatico di immagini e video che si trovano nella galleria del dispositivo del destinatario, per evitare la diffusione dei contenuti multimediali condivisi.

