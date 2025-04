Quotidiano.net - Mantieni il prato perfetto con il decespugliatore DEKOPRO 20V: approfitta dello sconto del 5% su Amazon

Leggi su Quotidiano.net

Il20V è unelettrico a batteria con motore a induzione, progettato per funzionare sia come tagliabordi che come tagliaerba. Dotato di larghezza di taglio da 30 cm, due batterie ricaricabili e caricatore incluso, è disponibile sual prezzo di 85,49 euro, con IVA inclusa,del 5% e offerta a tempo limitato. Compralo adesso, è in offerta20V:elettrico 2 in 1 con doppia batteria e motore a induzione Il motore brushless a induzione garantisce maggiore efficienza, durata e minore rumorosità rispetto ai motori a spazzole. Questo consente un utilizzo più stabile anche su vegetazione fitta o su bordi difficili da trattare. La configurazione 2 in 1 permette di utilizzare l’attrezzo come tagliabordi per rifinire aiuole e muri o comeleggero per piccoli prati.