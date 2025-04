Ultimouomo.com - Perché il calcio turco è in fissa con i giocatori della Serie A

Negli ultimi anni ci siamo abituati a pensare al Galatasaray quasi come a una ventunesima squadraA. La squadra turca è sembrata attrarree allenatori che avevano significato qualcosa per il nostro campionato, persino dopo essersene andati, come se volesse prendersi una fetta del suo immaginario. È successo con Mauro Icardi, diventato un semi-dio a Istanbul dopo aver fatto un giro di giostra al PSG, ma anche a Dries Mertens, Lucas Torreira, Nicolò Zaniolo, Alvaro Morata e, ovviamente, Victor Osimhen. E questo considerando solo gli ultimi anni.Quello che apparentemente sembra un processo naturale, una forza di gravità che fa scendere determinatiper i gradinipiramide verticistica deleuropeo, in realtà è frutto dell'operato di persone che hanno idee, relazioni e storie diverse.