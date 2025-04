Concorso secondaria PNRR2 | chi non partecipa alla prova suppletiva tenta accesso alla prova orale con 49 domande su 50

Concorso per la scuola secondaria PNRR2 bandito con DDG n. 3059/2024: il 5 maggio il Ministero disporrà una prova suppletiva, alla quale potranno prendere parte esclusivamente i candidati inseriti nel turno 6 pomeridiano dello scorso 27 febbraio.L'articolo Concorso secondaria PNRR2: chi non partecipa alla prova suppletiva tenta accesso alla prova orale con 49 domande su 50 . Leggi su Orizzontescuola.it per la scuolabandito con DDG n. 3059/2024: il 5 maggio il Ministero disporrà unaquale potranno prendere parte esclusivamente i candidati inseriti nel turno 6 pomeridiano dello scorso 27 febbraio.L'articolo: chi noncon 49su 50 .

