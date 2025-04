Episodio shock arbitro aggredito in campo | squadra Allievi esclusa e calciatori squalificati fino al 2030

Episodio di violenza. Il. Leggi su Calciomercato.com Una durissima sanzione è stata inflitta alla società Russo Sebastiano Calcio Riposto, coinvolta in un gravissimodi violenza. Il.

Episodio shock, arbitro aggredito in campo: squadra Allievi esclusa e calciatori squalificati fino al 2030. Arbitro di 19 anni picchiato durante una gara di under 17: shock in Sicilia. Torrice, ragazzino aggredito da un dirigente: rissa sfiorata durante la partita. Milano, ancora un episodio di violenza: la denuncia sui social. Violenza in campo: arbitro 16enne aggredito dal padre di un calciatore. "Io e Maresca non arbitriamo a Napoli, ho tre figli": Guida, le parole shock. Ne parlano su altre fonti

Episodio shock, arbitro aggredito in campo: squadra Allievi esclusa e calciatori squalificati fino al 2030 - Una durissima sanzione è stata inflitta alla società Russo Sebastiano Calcio Riposto, coinvolta in un gravissimo episodio di violenza. (msn.com)

Arbitro aggredito in Sicilia, presidente Riposto: "Devastato, ma accanimento sui ragazzi non serve" - "Sono devastato. Anni di lavoro e passione per il calcio oggi compromessi da un episodio deplorevole, ingiustificabile. La violenza è inaccettabile senza se e ma". Così Pietro Romano, presidente dell' ... (msn.com)

Arbitro aggredito in Sicilia nei playoff U17 con calci e pugni: Riposto esclusa dal campionato e squalifiche fino al 2030 - L'arbitro di una gara U17 in Sicilia era stato aggredito dai tesserati del Riposto, squadra ora esclusa dalla competizione: squalifiche per 11 tra dirigenti e giocatori, alcuni fino al 2030 ... (sport.virgilio.it)