Arkansas fulmine colpisce a poca distanza da un’auto a Heber Springs coppia miracolosamente illesa – VIDEO

fulmine si è abbattuto a pochi metri da un’auto durante un temporale a Heber Springs, in Arkansas. Una coppia che stava salendo in auto è illesa per miracolo A Heber Springs, una cittadina dell'Arkansas, negli Stati Uniti, una coppia è scampata per miracolo a una tragedia durante un violen Ilgiornaleditalia.it - Arkansas, fulmine colpisce a poca distanza da un’auto a Heber Springs, coppia miracolosamente illesa – VIDEO Leggi su Ilgiornaleditalia.it Unsi è abbattuto a pochi metri dadurante un temporale a, in. Unache stava salendo in auto èper miracolo A, una cittadina dell', negli Stati Uniti, unaè scampata per miracolo a una tragedia durante un violen

Arkansas: la coppia sale sull'auto, poi arriva il fulmine. Le immagini. Il fulmine colpisce l'aereo pieno di passeggeri poco dopo l’atterraggio. Bloccato in pista da una tempesta, aereo carico di passeggeri colpito in pieno da un fulmine. Arkansas, fulmine colpisce a poca distanza da un’auto a Heber Springs, coppia miracolosamente illesa – VIDEO. Ne parlano su altre fonti

Arkansas: il fulmine colpisce a pochi metri dall'auto, coppia illesa per miracolo - Ripresa dalle telecamere di sicurezza della casa, una coppia sale a bordo della propria auto durante uno dei tanti e violenti temporali che in queste ultime ore si sono abbattuti sullo stato americano ... (repubblica.it)

Un tornado mostruoso colpisce l’Arkansas, Usa: il video - Un potente tornado ha colpito mercoledì Lake City, una città di circa 2.300 abitanti nell'Arkansas, Stati Uniti ... (msn.com)

Usa, gigantesco tornado colpisce l'Arkansas: la tempesta ripresa da un'auto in corsa - Una coppia ha ripreso dalla propria auto un violento tornado che ha colpito la città di Lake City, in Arkansas. Decine di tempeste si sono verificate anche in Illinois, Indiana, Missouri e Mississippi ... (repubblica.it)