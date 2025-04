Il fascinoso consulente finanziario ha consegnato a lei la golden rose tra le sedici Ladies che si sono messe in gioco

golden Bachelor – Non è mai troppo tardi per innamorarsi, Massimiliano Pace, il fascinoso consulente finanziario sessantenne, ha fatta la sua scelta. Su una spiaggia dell’isola di Rodi, Max ha consegnato l’ambita “golden rose” a Valentina, tarantina di 54 anni, personal chef e insegnante di yoga. Il loro incontro nel dating show di Real Time si è trasformato in una storia travolgente, che ha superato le sette cerimonie delle rose e la concorrenza di altre quindici donne. Un amore che sfida la distanza e le aspettative, dimostrando che l’età non è mai un ostacolo per innamorarsi.iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo “The golden Bachelor”, la clip con Max che consegna la rosa iO Donna. Iodonna.it - Il fascinoso consulente finanziario ha consegnato a lei la "golden rose" tra le sedici Ladies che si sono messe in gioco Leggi su Iodonna.it Il dado è tratto. A TheBachelor – Non è mai troppo tardi per innamorarsi, Massimiliano Pace, ilsessantenne, ha fatta la sua scelta. Su una spiaggia dell’isola di Rodi, Max hal’ambita “” a Valentina, tarantina di 54 anni, personal chef e insegnante di yoga. Il loro incontro nel dating show di Real Time si è trasformato in una storia travolgente, che ha superato le sette cerimonie dellee la concorrenza di altre quindici donne. Un amore che sfida la distanza e le aspettative, dimostrando che l’età non è mai un ostacolo per innamorarsi.iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo “TheBachelor”, la clip con Max che consegna la rosa iO Donna.

"The Golden Bachelor", la scelta finale di Max. La clip. La scelta di Max cadrà su Valentina la chef di Taranto?. Inizia stasera su Real Time "The Golden Bachelor", uno scapolo per 16 signore in cerca di un compagno. Protagonista è il single Max affascinante consulente finanziario di 60 anni. The Golden Bachelor seconda puntata, chi è stata eliminata e chi rimane. Serie Tv, novità: UnReal Caitlin FitzGerald sarà la donna da conquistare. Jane Lynch sarà Janet Reno in Manifesto. Ne parlano su altre fonti

Prometteva investimenti inesistenti: truffa da 1 milione e 300 mila euro, arrestato ex consulente finanziario - La Guardia di finanza di Bergamo, martedì 8 aprile, ha arrestato un ex consulente finanziario, indagato per truffa, appropriazione indebita, abusivismo finanziario e bancario, destinatario a di un ... (ecodibergamo.it)

Per ridurre il rischio finanziario, ci sono i consigli dell’esperto - Lo studio guidato da Federico Bellanti si occupa di consulenza aziendale e finanziaria indipendente per imprese, famiglie e associazioni ... (milano.repubblica.it)

Truffa schema Ponzi, consulente finanziario arrestato: sequestrati 1,3 milioni - L'uomo è accusato di aver sottratto i risparmi di una decina di clienti, tra cui un anziano, che raggirava presentando finti documenti e carpendo le loro ... (milano.repubblica.it)