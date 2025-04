Iodonna.it - Con il 78% del personale al femminile, il sistema scolastico italiano è dominato dalle donne. Tuttavia, i problemi di retribuzione, precarietà e mancato riconoscimento del burnout evidenziano una realtà che richiede cambiamenti urgenti

La scuola italiana, cuore pulsante della formazione e del futuro del Paese, è dominata da una presenzaschiacciante: il 78% delè donna, circa un milione di lavoratrici., questa importanza del ruolo, non si riflette in condizioni lavorative eque, anzi. Retribuzioni inadeguate, difficoltà nella mobilità, carriere bloccate e un rischio crescente dinon riconosciuto, rappresentano solo alcune delle sfide che, insegnanti e tutte coloro che lavorano negli istituti, affrontano quotidianamente. Troppi compiti al figlio, lo sfogo social della mamma contro le maestre: «Avete rotto» Xnella scuola italiana: malpagate, precarie e invisibiliA lanciare l’allarme, l’Anief, l’associazione professionale e sindacale per il settore dell’istruzione, secondo cui, queste problematiche sottolineano l’urgenza di un cambiamento culturale e strutturale.