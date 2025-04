Sport.quotidiano.net - Artistica maschile, l'Arcobaleno brilla a Livorno

Prato, 10 aprile 2025 - Pochi giorni fa, a, è andata in archivio la seconda prova regionale del campionato di ginnastica. E i giovani ginnasti dell', guidati da Tiziano Adolfetti e Patrizia Fratini, hanno ben figurato nelle rispettive categorie. Iniziando ad esempio da Andrea Gema, capace nella categoria “Gold 1” di laurearsi campione regionale. Piazzandosi davanti al compagno di squadra Lorenzo Melis, anche lui protagonista di una prova superba che lo ha condotto sino alla medaglia d'argento e al titolo di vice-campione toscano (mentre Gianmarco Fruzzetti si è piazzato quinto). Medaglie anche tra le “Gold 2”: argento per Francesco Pisano, bronzo per Lapo Pucci. L'ultima medaglia è arrivata nella categoria “Silver”: Leo Fantacci si è arrampicato sino alla seconda piazza agguantando un argento, mentre Cosimo Fabbri si è classificato sesta.