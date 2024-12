Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 20 km mass start Ruka 2024 in DIRETTA: norvegesi protagonisti, gli azzurri provano a restare agganciati

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.01: Al km 13.5 sempre Ree davanti,a frientrare nel gruppo glima il ritmo si è alzato ulteriormente10.00. Al km 13.1 si avvicina il gruppo a Ree. Amundsen Nyenget e Jenssen formano il trenino norvegese. Tengono Moch e McMullen. Si staccano Pellegrino e Graz9.59: Ree davanti, a 5? Moch, Lapalus, Nyenget, Jenssen. Gruppo allungatissimo. Pellegrino e Graz tengono le code dei primi9.58. Attacco deciso del norvegese Ree9.55: Al km 10.8 Nyenget, Moch, Niskanen e Lapalus davanti. Glitengono il ritmo9.53: E’ Nyenget a portare la prima vera azione della gara, gruppo allungato alle sue spalle9.52: Al km 9.5 Niskanen in testa, poi Lapalus, Moch, Jenssen, Poromaa, Amundsen, Pellegrino. Graz 14mo, Barp 17mo9.51: Al km 9.1 si ricompatta il gruppo con Niskanen sempre in testa9.