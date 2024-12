Romadailynews.it - Christmas World torna nella Capitale, nuove attrazioni vi aspettano!

Leggi su Romadailynews.it

E’to, a Villa Borghese l’aspettatissimo evento natalizio, il, dal 30 novembre fino al 6 gennaio 2025; quest’annovi!Grandi e piccini potranno immergersi nell’atmosfera natalizia del villaggio di 40.000 mq, la più grande di Roma.Il parco a tema, ambientato nelle varie città del mondo, presenta stand, luci natalizie, luminarie artistiche, spettacoli, parate, Babbo Natale ed i suoi aiutanti elfi chea braccia aperte i bambini. Per i piccoli anche la possibilità di partecipare ad alcuni laboratori creativi per mettere in atto la propria creatività.Il percorso previsto attraversa città e paesi di tutto il mondo, entrando in contatto con alcune tradizioni diverse. All’interno si può mangiare in 5 ristoranti a tema che riproducono le città di Berlino, Tokyo, Londra, New York e Roma e sono disponibili anche piatti senza glutine, vegetariani e vegani.