San Salvatore Telesino, al Parco Magico di Natale musica gospel coi 'The Vocalists'

Tempo di lettura: 2 minutiTra i tanti appuntamentili all’interno deldidel Grassano a Sanc’è attesa per il concerto didei “The Vocalists” che si esibiranno dalle ore 19:00 nell’Area Bar tutte le domeniche 1-8-15-22 dicembre ed in via eccezionale giovedì 26 dicembre, giornata di Santo Stefano. “The Vocalists” è un gruppo vocale misto di canto moderno nato ufficialmente nel 2017 ed è composto da 9 cantanti professionisti e semiprofessionisti con alle spalle un percorso di studi di canto moderno. I Vocalists amano approcciarsi a diversi stilili:, R&B, Blues, Motown, Pop, Rock e tanto altro e amano giocare con le armonie per sperimentare sempre nuovi sounds. L’amore e la dedizione per lae per il canto, la cura dei particolari, e la grande amicizia che li lega sono il collante del gruppo.