Milan la squadra di Paulo Fonseca segna solo dentro l’area Il curioso dato

si prepara all’Empoli, ma c’è uno strano: ancora nessun goalto da fuori area. La statisticaLa partita di San Siro contro l’Empoli potrebbe rappresentare altre insidie per ildi. I rossoneri faticano ad ingranare la marcia nel campionato di serie A, provenendo da due pareggi consecutivi contro Cagliari e Juventus, opposti per misure di reti.La vittoria in Champions deve ridare morale e consentire al diavolo di prendersi 3 punti.I toscani sono pericolosi, nonper la grande abilità di essere compatti e ripartire, ma anche e soprattutto per le qualità di tiro da fuori area dei propri giocatori.I rossoneri invece fanno l’opposto. Il, non sono ancora mai arrivati goal da fuori area in questo campionato,reti siglate dail rettangolo.