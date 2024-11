Maltratta il figlio e lo costringe a rapporti orali perché omosessuale | condannato a Roma

Leggi su Open.online

J.E.B., 53anni, filippino, in Italia da 30 anni, autista dell’ambasciata sudanese, è statoper violenza sessuale ementi suloggi 19enne. I giudici gli hanno inflitto dieci anni e nove mesi di carcere. Un anno e nove mesi in più rispetto alla richiesta della procura. L’edizionena del Corriere della Sera racconta che il padre chiamava il«frocio» davanti a parenti e ad amici. E ne ha anche abusato sessualmente imponendoglicon la minaccia di uccidere madre e fratello in caso di rifiuto. Dopo aver tentato il suicidio il ragazzo ha raccontato a una psicologa i cinque anni di violenze. E lui è finito in carcere nel giugno 2023.Il cittadino filippino è tornato a vivere con la moglie dopo la rottura del rapporto con la convivente. L’imputato, difeso dagli avvocati Andrea Ercolani e Giuliana Locci, era arrivato in Italia una trentina di anni fa.