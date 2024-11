Ilfoglio.it - Il cestino da picnic mi salvi dai ristoranti commerciali

Ho deciso di comprarmi unda. Per non entrare mai più in un ristorante normale, in un ristorante commerciale. L’ho deciso dopo essere incappato, causa lunedì, causa fretta, causa fame, in un ristorante normale, commerciale: chiamo normali,mare e monti, icon menù lungo o con menù doppio carne e pesce e dunque né carne né pesce, fatti per accontentare tutti e scontentare me. Tutto era cucinato da schifo, com’è ovvio in presenza di mille proposte e in assenza di passione, tutto era servito in piatti idioti, ad esempio i cjalsons (stando in Friuli) languivano dentro un piatto molto fondo: impossibile dividerli con la forchetta, molto difficile estrarli. Era un ristorante normale, commerciale, pertanto coi vini anni Novanta sugli scaffali, sapete, rossi fermi in barrique, bottiglia bordolese, tappo di sughero.