Torna a casa Madonna del Baldacchino | il capolavoro di Raffaello rientra agli Uffizi

Dopo oltre un anno di assenza,, Firenze, ildi.L'imponente tavola è stata in trasferta nel Duomo di Pescia, provincia di Pistoia, dal 7 maggio al 1 ottobre 2023, nella cappella Turini del Duomo, dove era stata accolta per quasi 150 anni prima dire definitivamente a Firenze, per essere collocata nella reggia granducale. Prima e dopo la mostra, ladelè stata ospite dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, dove è stata sottoposta ad accurate indagini tecniche ed analisi diagnostiche. Da oggi è nuovo protagonista nella Sala di Saturno della Galleria Palatina: la pala vi si trova dal 1828, anno di apertura al pubblico della Palatina stessa.