Calciomercato.it - Il nuovo Harry Kane per la Juventus: “Fa reparto da solo” | ESCLUSIVO

Leggi su Calciomercato.it

Un grande talento per i bianconeri “È un attaccante con una grande struttura fisica. Si appoggia anche al centrocampo e segna tanto”Lasarà una delle protagoniste del mercato invernale ormai alle porte. Le priorità dei bianconeri saranno un centrale, se non due, oltre che un vice Vlahovic. Proprio la mancanza di una vera alternativa al serbo, ora ai box, è stata oggetto di discussione nella nuova puntata di Ti Amo Calciomercato andata in onda, come sempre, sul canale youtube di Calciomercato.it.Ilper la– calciomercato.itLo scout Michele Fratini ha criticato aspremente i bianconeri e Giuntoli, ‘colpevole’ di non aver preso un attaccante nella scorsa sessione estiva. Con la squadra, Motta in particolare, che ne sta pagando le conseguenze: “Mi sono già permesso di dire come la Juve fosse incompleta.