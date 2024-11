Dilei.it - Fedez punge di nuovo il fidanzato di Chiara: “Spero mi arrivi un cadeaux”

Nel corso dell’ultimo anno,Ferragni hanno deciso di separare le loro strade. I due, infatti, dopo la bufera dello scandalo Pandoro, scoppiato a fine 2023, hanno annunciato la decisione di separarsi nei primi mesi delanno. Da allora i rapporti tra i due ex coniugi sembrano piuttosto tesi, anche se i due sembrano essere riusciti ad accordarsi sulle clausole di separazione in modo consensuale.Da quando ha deciso di allontanarsi dall’ex moglie,è stato avvistato con diverse ragazze, ma nessuna sembra avergli rubato davvero il cuore o, almeno, il rapper non ha ancora deciso di ufficializzare alcuna nuova relazione amorosa. Al contrario,Ferragni sembra innamoratissima del suo, Giovanni Tronchetti Provera, con cui ha, recentemente, trascorso un weekend romantico a Roma.