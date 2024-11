Ilgiorno.it - Una giornata per la sicurezza stradale dedicata agli studenti

Unain. Ieri il centro è stato animato in diversi punti con installazioni di scenari che rappresentano alcuni pericoli che si possono incontrare nei percorsi quotidiani. L’evento è stato ideato dalla polizia locale, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e le scuole Ciofs e Fondazione Mazzini. Piazza Gramsci, largo Don Giussani e via Frova sono stati il teatro di alcune raffigurazioni di incidenti stradali, situazioni di degrado urbano, riproduzioni simbolo della violenza di genere e altro ancora. Gli ambienti sono stati animati grazie alla posa di veicoli incidentati e alla presenza di alcunie volontari del terzo settore, adeguatamente preparati e truccati per le scene da rappresentare. Dalle scuole del territorio hanno partecipato 400, che sono stati accompagnati lungo un percorso dagenti fino all’ultima tappa in Villa Ghirlanda Silva, dove i compagni del Ciofs e delle scuole Mazzini sono stati protagonisti di un contest per presentare alcuni cocktail analcolici che possono sostituire i drink nel caso di guida di un veicolo.