Thesocialpost.it - Morto a 7 anni il figlio di Arianna Ciucci, campionessa di aerobica

Leggi su Thesocialpost.it

Una tragedia ha colpito la comunità di Macerata: Haron, ildi appena settedella notadie allenatrice di fitness, è scomparso oggi all’ospedale di Macerata. Il piccolo, affetto da gravi patologie, è stato ricoverato d’urgenza nella tarda mattinata, ma nonostante gli sforzi dei medici, non è stato possibile salvargli la vita.Un arresto cardiaco improvvisoHaron è stato portato al pronto soccorso in arresto cardiaco, e l’equipe medica ha tentato ogni intervento possibile per rianimarlo. Purtroppo, il cuore del bambino ha smesso di battere, lasciando un vuoto enorme nella sua famiglia e in quanti lo conoscevano.Una comunità stretta nel doloreLa notizia della morte di Haron ha scosso profondamente la comunità maceratese. Numerosi messaggi di cordoglio sono giunti alla famiglia, con tanti che si sono stretti attorno alla madreper dimostrarle affetto e supporto in questo momento drammatico.