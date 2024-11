Gaeta.it - Lo Zecchino d’Oro 2024: Ecco le Novità e le Anticipazioni della 67° Edizione

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La presentazione67°delloha svelato lee le date dell’evento dedicato ai piccoli cantanti. Si avvicina il momento tanto atteso dai bambini e dalle famiglie italiane, con un programma ricco di musica, emozioni e solidarietà. In onda su Rai 1, il festival porterà con sé non solo canzoni, ma anche un messaggio importante dedicato ai bambini in difficoltà nel mondo.Conferenza stampa: lesul programmaDurante la conferenza stampa per lo, tenutasi oggi, hanno partecipato personalità di spicco come Marcello Ciannamea, Direttore Intrattenimento Prime Time, e Raffaela Sallustio, Vicedirettrice Intrattenimento Prime Time. Presenti anche Fra Giampaolo Cavalli, Direttore Antoniano, e Sabrina Simoni, Direttrice del Piccolo Coro dell’Antoniano, insieme a Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni, i conduttori che accompagneranno il pubblico durante la kermesse.